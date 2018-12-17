Путин раскрыл детали боевой подготовки членов «Нового величия»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека сообщил, что члены «Нового величия» планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Стенограмма с мероприятия от 11 декабря опубликована на сайте Кремля в понедельник, 17 декабря.

По словам главы государства, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов. Боевую подготовку они проходили в помещении недостроенной больницы города Хотьково, там же учились изготавливать зажигательные смеси, рассказал Путин. Он уточнил, что описываемые события происходили в январе-феврале текущего года.

Говоря о движении «Сеть», президент процитировал представленную ему справку о том, что по местам сбора и жительства участников движения обнаружены и изъяты учредительные и программные документы и оружие, в частности, закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство.

«Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что с вами мало терактов где-то там?» — сказал он.

Активисты «Нового величия» были арестованы в марте, следователи полагают, участники группы хотели инициировать государственный переворот и захватить власть в России. Среди 10 арестованных оказались 17-летняя Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

В сентябре в сети начался сбор подписей за прекращение дела. Позже в том же месяце двое обвиняемых объявили голодовку.

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