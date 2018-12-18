Умерла российская художница Любовь Лондон

В Москве в возрасте 94 лет скончалась российская художница и скульпторша Любовь Лондон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что художница умерла вечером 17 декабря в квартире на проспекте Мира. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Любовь Лондон была членом Союза художников СССР. Она длительное время работала на ВДНХ и создавала портреты художников, музыкантов и ученых. Кроме того, Лондон создавала скульптуры, используя фарфор, фаянс, керамику, бронзу и мрамор. Работы мастера можно увидеть в музеях России, Украины, Италии, Германии и других стран.

28 сентября стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет скончался народный художник России Мюд Мечев. С 1975 по 1990 год он создал более 400 гравюр к «Повести временных лет». Позднее он занялся иллюстрированием книг Нового Завета.