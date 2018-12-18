Лучшие приемные семьи наградили в Подмосковье

Лучшие приемные семьи Подмосковья наградили в Доме правительства региона во вторник, 18 декабря. О мероприятии под названием «Мы вместе» рассказала областной министр образования Ольга Забралова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все успехи, которые делают приемные родители, дети, а также сотрудники профильных служб — не остаются незамеченными», — отметила она.

По ее словам, сегодня в области насчитывается более четырех тысяч приемных семей, из них почти 400 были созданы в этом году. Министр заверила, что практика награждениям отличившихся семей будет продолжена. В частности, специалисты профильного ведомства изучают достижения приемных родителей в области образования, искусства, творчества, спорта. Всего в праздничном мероприятии приняли участие около ста человек.

В пресс-службе ведомства добавили, что сегодня в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее сообщалось о снижении количества сирот в регионе.

В сентябре власти отметили эффективность работы служб для сопровождения потенциальных усыновителей.