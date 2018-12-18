Де Ниро сравнил президентство Трампа с «незабываемым ночным кошмаром»

Актер Роберт Де Ниро воспринимает действия Дональда Трампа на посту американского президента как «ночной кошмар, который невозможно забыть». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Это позорно, но мы справимся. Это как ночной кошмар, который ты не можешь забыть», — сказал 75-летний актер и добавил, что через несколько лет это «пройдет, как и любой страшный сон».

Актер пояснил, что выступает против Трампа, так как знает, что он за человек. Кроме того, Де Ниро отметил, что высказывания президента бессмысленны и глупы и от него не стоит ожидать ничего остроумного.

Артист неоднократно критиковал президента США. В июне он обматерил американского лидера на церемонии вручения театральной премии «Тони», а ранее сравнивал избрание Трампа с терактом 11 сентября. В ответ на нецензурные ругательства Трамп назвал Де Ниро человеком с низким IQ и предположил, что в ходе съемок актер слишком часто пропускал удары в голову.

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