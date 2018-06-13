Трамп объяснил оскорбления от Де Ниро отбитой головой актера

Президент США Дональд Трамп объяснил оскорбления в свой адрес от актера Роберта Де Ниро большим количеством пропущенных ударов в голову. Об этом он написал в своем Twitter.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он "поплыл". Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!», — написал президент.

Де Ниро обматерил президента США на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Он должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, но подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа». Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу.

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни» Помимо этого, он запомнился ролями боксера в спортивной драме «Бешеный бык» и комедии «Забойный реванш».

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