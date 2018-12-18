Чекисты поймали следовательницу МВД на взятке в 10 миллионов рублей

Начальница одного из отделов Главного следственного управления (ГСУ) управления МВД России по Самарской области задержана в аэропорту по подозрению в получении 10 миллионов рублей взятки. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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Как отмечается, подозреваемая задержана в ночь с 17 на 18 декабря в самарском аэропорту Курумоч. По предварительным данным, деньги предназначались для принятия процессуального решения о направлении уголовного дела в суд. Следствие считает, что 10 миллионов рублей — лишь часть от взятки общей суммой в 15 миллионов рублей.

Подозреваемую задержали сразу после получения денег. Уголовное дело пока не возбуждено.

20 ноября сообщалось, что следователь ГСУ Следственного комитета России Сергей Дубинский и его коллега из одного из подразделений Андрей Тринев задержаны с поличным при получении крупной взятки.

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