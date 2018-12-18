Назван размер штрафов за вовлечение детей в акции протеста

Госдума приняла закон об административной ответственности за вовлечение детей и подростков в несогласованные публичные мероприятия. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 18 декабря.

За закон проголосовали 342 депутата, против — 42.

Материалы по теме «Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину» Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков

Так, за подобные правонарушения гражданам может грозить штраф до 50 тысяч рублей или 15 суток административного ареста, при повторном нарушении штраф возрастает до 300 тысяч рублей, а арест — до 30 суток. Штрафы для должностных и юридических лиц могут достигать 500 тысяч рублей. Вовлечением считается агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, «в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

Ранее один из авторов инициативы депутат Евгений Ревенко заявил, что законопроект не ставит под сомнение право граждан за выражение протестных взглядов. Документ, по его словам, направлен против «политических педофилов».



