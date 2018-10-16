За вовлечение подростков в митинги предложили штрафовать на сотни тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержит поправки в Кодексе об административных правонарушениях, которые предполагают введение наказания за вовлечение несовершеннолетних в участие в акциях протеста, сообщают «Известия».

Для организаторов митингов предложили ввести штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на 15 суток. Компаниям-организаторам придется заплатить до миллиона рублей. Вовлечением будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

Авторы законопроекта – группа депутатов от «Единой России» во главе с Аленой Аршиновой, Евгением Ревенко и Ольгой Окуневой – уверены, что такие меры помогут снизить число школьников на несогласованных мероприятиях и «не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

«Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой», — сказал один из авторов инициативы Евгений Ревенко.

Документ уже поддержало правительство, назвав его «актуальным и заслуживающим поддержки».

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