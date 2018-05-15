Иностранцев уличили в использовании российских реалий для порчи российских детей

Портить российскую молодежь иностранным спецслужбам помогают проблемы России — социальное неравенство, сложности с трудоустройством, низкий уровень образования и отсутствие доступного культурного досуга. Об этом на выездном совещании в Приволжском федеральном округе заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур относится к числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде.

По мнению секретаря Совбеза, деятельность не только шпионских, но и прочих иностранных организаций, а также курируемых ими российских оппозиционеров направлена на подрыв нравственных устоев, патриотических традиций, размытие культурных и духовных ценностей.

Для противодействия юношескому экстремизму только в Приволжье работают 43 региональные программы, отметил Патрушев.

В октябре прошлого года начальник Главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России Тимур Валиулин предложил ввести ответственность для учителей и родителей за участие детей в митингах, так как число несовершеннолетних среди протестующих растет.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала такое предложение трудновыполнимым, призвав обеспечить детям и подросткам возможность конструктивно высказывать свое мнение.

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