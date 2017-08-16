Патрушев назвал главные цели международных террористов в России

Транспортные объекты будут главными целями международных террористов в России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе, передает РИА Новости.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций», — рассказал Патрушев.

В понедельник, 14 августа, сотрудники столичных правоохранительных органов обнаружили на востоке Москвы крупный схрон с оружием, которое могло принадлежать боевикам, готовившим серию терактов в Москве. Автоматы, пистолеты и патроны к ним были найдены в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде, расположенном на территории района Гольяново.

Ранее в тот же день в московском регионе были задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. В состав группы входил россиянин и трое граждан государств Центральной Азии.

Теракты планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным ФСБ, куратором боевиков является эмиссар запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ), он задержан, как и два террориста-смертника и специалист по изготовлению взрывных устройств.

Помимо этого, в рамках спецоперации в Подмосковье была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.