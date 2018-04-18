В «Единой России» нашли управу на оппозицию

Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) начнет обучать своих активистов противодействовать оппозиции во время уличных акций. Первые занятия пройдут в мае, сообщает «Дождь» со ссылкой на заявление лидера организации Дениса Давыдова.

Материалы по теме «Мои стринги на политическом ринге» Как партии зазывают молодежь и чем это заканчивается

В каждом регионе, в первую очередь в Москве, будут созданы отряды по 100-200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам», а также в случае необходимости вывести на улицу полторы тысячи человек. Отмечается, что молодогвардейцы должны быть идеологически подкованы, следить за повесткой СМИ и Telegram-каналов. Их цель — показать, что оппозиция не контролирует улицу.

В рамках семинаров молодых людей научат, как отвечать на атаки оппозиционеров. «Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — пояснил Давыдов, добавив, что активисты должны быть готовы столкнуться с ситуацией, похожей на украинский Майдан.

«Молодая гвардия Единой России» была создана в 2005 году при партии власти. Своими целями организация ставит воспитание в молодежи чувства патриотизма и гордости на свою страну, пропаганду здорового образа жизни и вовлечение граждан в общественную деятельность.

В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в Киеве, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками тогда погибли 106 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



