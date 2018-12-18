В Минобороны отреагировали на американскую версию смерти начальника ГРУ Сергуна

Утверждения о том, что начальник ГРУ Игорь Сергун скончался на территории Ливана, являются «конспирологическим бредом». Об этом во вторник, 18 декабря, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
«Игорь Дмитриевич [Сергун] в январе 2016 года находился в России», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее во вторник американский Минюст опубликовал показания бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, который заявил, что Сергун, скончавшийся 3 января 2016 года, в момент смерти находился в Ливане. «Флинн заявил, что он позвонил послу [России в США Сергею] Кисляку после смерти [Игоря] Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», — сказано в отчете ведомства.
При этом в России настаивают на том, что глава ГРУ умер от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.
После смерти Сергуна ведомство возглавил генерал-полковник Игорь Коробов. 21 ноября 2018 года он также скончался от тяжелой болезни. В настоящее время начальником ГРУ является вице-адмирал Игорь Костюков.
О смерти Сергуна стало известно 4 января 2016 года. В военной разведке он служил с 1984 года на разных должностях в Главном разведывательном управлении. В 1998 году в звании полковника работал военным атташе России в Тиране. В декабре 2011 года он был назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России — заместителем начальника Генерального штаба ВС России. 21 февраля 2015 года Сергуну было присвоено звание генерал-полковник.