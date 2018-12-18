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Тимошенко предостерегла от «эпохальной авантюры» Порошенко

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Депутат Верховной Рады и возможный кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в попытке осуществить «эпохальную авантюру» — украсть газотранспортную систему страны (ГТС). Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее данным, присвоением государственной собственности занимается непосредственно лидер страны и его компании. Она напомнила, что ГТС ежегодно приносит бюджету 3 миллиарда долларов.

«Я предупредила всех мошенников, включая Петра Порошенко: что бы вы сейчас ни сделали, новый президент Украины вернет газотранспортную систему государству и не возвратит тех денег, которые за нее будут заплачены. (...) Лучше не лезьте в эти авантюры!» — заявила Тимошенко.

Она добавила, что призвала парламент принять законопроект, который запрещает любые манипуляции с газотранспортной системой.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Лидером рейтинга поддержки стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,7 процента респондентов. На втором месте расположился шоумен Владимир Зеленский (9,4 процента), на третьем — действующий президент Украины Петр Порошенко (6,2 процента).

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