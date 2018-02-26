Тимошенко захотела мира и указала причины войны

Председатель фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что партия поддержит такой закон, который позволит создать основу для реальной безопасности как внутри страны, так и в мире. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте политика.

«Мы верим, что мир на Украине будет установлен, если высшее руководство государства захочет не зарабатывать на войне и крови, а захочет этот мир установить», — сказала она. По словам Тимошенко, установлению мира, в частности, мешают коррупционные сделки, которые, по ее мнению, заключаются под руководством президента Петра Порошенко.

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В конце февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил о завершении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе.

20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия в законе официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей.

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