Фото улыбающейся послу России Тимошенко нарекли спецоперацией Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем комментарий украинской «Батькивщины» о разговоре Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым. Об этом она написала на своей странице в Facebook в субботу, 17 января.

«Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый Божий день», — пишет Захарова.

По ее словам, 16 февраля она опубликовала фотографии, на которых Тимошенко, а также заместитель председателя «Батькивщины» Григорий Немыря беседуют с послом Нечаевым в то время, пока глава МИД Украины Павел Климкин проводил переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Вскоре после этого на официальном сайте «Батькивщины» появилось сообщение, что фото являются провокацией. Якобы Тимошенко и Немыря не были знакомы с подошедшим к ним мужчиной, а на бейджах участников конференции не указываются должности и страны, которые они представляют. «Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях», — подчеркнули в партии.

Захарова опровергла все эти заявления. «Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно», — подчеркнула она.

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