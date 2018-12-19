Россия отказалась демонстрировать США свою ракету

Демонстрация крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая по версии Вашингтона нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) была бы проявлением излишней прозрачности. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения», — отметил он.

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По мнению Рябкова, показ ракеты был бы нежелательным прецедентом на фоне попыток США «просветить» российские наработки. При этом он уточнил, что США не просили Россию показать 9М729, а требовали уничтожить ее проверяемым способом.

Ранее 8 декабря сообщалось, что ответом России на ультиматум США по ДРСМД может стать модификация ракеты 9М729. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, в настоящее время дальность стрельбы 9М729 не превышает 400 километров, потому ракета не нарушает Договор.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.

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