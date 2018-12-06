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США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты

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США призывают Москву отказаться от крылатой ракеты 9М729 или модифицировать систему таким образом, чтобы дальность не нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявила замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Reuters.

По ее словам, российской стороне необходимо внести коррективы, которые можно будет проверить. Она отметила, что сейчас ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров — это запрещено договором.

Ранее в октябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону информацию об испытаниях ракеты 9М729. «Более того, на прошлогодних учениях "Запад-2017" был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров», — отметил Рябков.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

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