Власти Подмосковья отчитались о ремонте многоквартирных домов

В рамках программы капитального ремонта в 2018 году в Подмосковье было отремонтировано 2216 многоквартирных домов, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 декабря.

По его словам, до конца года предстоит завершить капитальный ремонт 384 объектов. Пестов подчеркнул, что региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов является самой масштабной в стране.

В пресс-службе ведомства добавили, что в регионе налажен механизм эффективного общественного контроля за реализацией программы капремонта. Работу строителей оценивают местные жители, без подписи представителя жильцов объект не может быть сдан.

Кроме того, по указанию губернатора Андрея Воробьева капремонт сочетается с благоустройством дворов и подъездов отмечается на сайте областного правительства. Программа капремонта последних полностью завершиться в следующем году.

Ранее глава региона положительно оценил реазилацию программ по благоустройству территорий.