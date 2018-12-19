Защитника Трампа уличили во лжи о небоскребе в Москве

В распоряжение журналистов CNN попало подписанное президентом США Дональдом Трампом письмо о намерении построить в Москве башню Trump Tower. Как отмечает телеканал, ранее адвокаты главы государства заявляли, что документы не подписывались.

Письмо от 28 октября 2015 года предполагало дальнейшие переговоры о постройке кондоминиумов, отеля и других коммерческих зданий в центре российской столицы. Документ также подписал Андрей Розов — владелец группы компаний «Эксперт», которая должна была отвечать за осуществление проекта в России. Отмечается, что письмо не накладывало на стороны никаких обязательств.

Ранее адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что речь о заключении контракта действительно шла, но никаких документов Трампом подписано не было. Так он 17 декабря прокомментировал признательные показания бывшего юриста главы государства Майкла Коэна по делу о связях с Россией во время предвыборной гонки.

Американский лидер во время президентской кампании 2016 года не сообщал о своих намерениях открывать проекты в России и заявлял о полном отсутствии связей с российским бизнесом. В то же время телеканал указывает, что Trump Tower принес бы будущему лидеру четыре миллиона долларов лишь в качестве предоплаты. В команде генпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможные связи Трампа с Россией, также считают, что сделка принесла бы американскому лидеру огромную выгоду.

12 декабря Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за незаконные сделки и ложь перед Конгрессом. 29 ноября тот признался, что солгал специальному сенатскому комитету по вопросам разведки о связях Трампа с Россией. В частности, ранее он заявлял, что работа по Trump Tower закончилась в январе 2016 года, в то время как фактически она продолжалась до июня того года.

Президент в ответ обвинил юриста во лжи. По его словам, он лично отказался от реализации проекта по строительству башни в Москве.

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