Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов встретится с американцем Джереми Стивенсом на турнире UFC 235. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата.
Турнир состоится 2 марта в Лас-Вегасе. Соперники встретятся друг с другом впервые. Магомедшарипов за свою карьеру провел 17 поединков, в 16 победил и в одном проиграл. В UFC на его счету четыре боя, в каждом из которых он одержал победу. 32-летний Стивенс 29 раз оказывался сильнее противника и 15 раз проигрывал.
Бойцы выступают в полулегком дивизионе. Стивенс занимает шестое место в рейтинге UFC, Магомедшарипов — 14-ю.
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