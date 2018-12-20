В «Газпроме» отреагировали на жалобу про украденный газопровод

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире «Говорит Москва» прокомментировал жалобу журналиста 47News.ru Виктора Смирнова, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Корреспондент рассказал главе государства об исчезновении 125-километрового трубопровода на Карельском перешейке в 2017 году. По его словам, на этот счет не было никакого разбирательства, уголовное дело не возбуждено, а многие районы Ленинградской области до сих пор остаются без газа.

«За конференцией следим. Разберемся. У нас миллион вопросов, надо разобраться в этой конкретной ситуации», — заявил Куприянов в интервью радиостанции.

Про исчезнувший трубопровод стало известно в ноябре 2017 года. Журналисты нашли только первый участок протяженностью около 40 километров, остальные 125 километров отсутствовали. На реализацию объекта инфраструктуры было направлено 1,8 миллиарда рублей.

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