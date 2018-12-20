Крым попросил еще сотни миллиардов

Власти Крыма и Севастополя попросили выделить дополнительные 200 миллиардов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития регионов до 2022 года, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров, которого цитирует «Интерфакс».

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«Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу», — сказал Назаров. По его словам, общая сумма дополнительных субсидий из федерального бюджета составит около 200 миллиардов рублей.

Замминистра добавил, что окончательное решение будет приниматься исходя из экономической целесообразности каждого из объектов, о которых идет речь. «Мы оценим, в каком объеме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим», — отметил Назаров.

ФЦП по развитию Крыма была принята в 2014 году, на данный момент она рассчитана до 2022 года, объем ее финансирования составляет 877,8 миллиарда рублей.

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