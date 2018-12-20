Путин помиловал пять человек

Президент России Владимир Путин освободил пятерых заключенных от дальнейшего отбывания тюремных сроков. Указы появились на портале правовой информации в четверг, 20 декабря.

По указам главы государства были помилованы россияне Виктор Слободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко, Борис Небреев и Александр Артюх. Со Стокласко будет также снята судимость. Документы вступят в силу спустя 10 дней со дня официального опубликования.

О помиловании офицера, героя Афганской войны Слободина ходатайствовали его сослуживцы. Кроме того, мужчина совершил правонарушение в трезвом состоянии, выплатил компенсации пострадавшим и не имел взысканий во время отбывания срока заключения. У 68-летнего Слободина трое детей, в том числе несовершеннолетний, а его жена больна.

Стокласко активно участвует в деятельности волонтерской организации «Поверь в себя», занимающейся помощью больным детям и инвалидам. После преступления, совершенного в отношении сожителя, она сама оказала ему первую помощь, а мужчина, в свою очередь, просил не возбуждать уголовное дело. Женщина ранее не была судима, воспитывает ребенка с ДЦП и несовершеннолетнего.

Тараненко отсидел три года за причинение тяжкого вреда здоровью без умысла. Он сам явился с повинной. Несовершеннолетний молодой человек не был ранее судим, о нем положительно отзывались дома и на учебе.

Бывший руководитель «Центра планерного спорта "Коктебель"» Небреев был осужден за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей после несчастного случая с планеристом, севшим за штурвал без нужной квалификации. Мужчина обязуется выплачивать компенсации, установленные судом. Небреев имеет ордена и медали, полученные за свои спортивные достижения и за трудовые успехи. Является инвалидом второй группы.

В защиту Артюха ходатайствовали общественники и коллеги из его мотоклуба, где он на общественных началах тренировал детей. Правонарушение мужчина совершил, защищая брата. Он отбыл в местах лишения свободы семь лет.

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