Цитата из «Брата-2» привела Путина в замешательство

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о журналистах, запутался в цитате из фильма «Брат-2» Алексея Балабанова. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Марина Волынкина из Евразийского женского сообщества спросила президента, не должны ли журналисты быть «серьезной мягкой силой». «Есть ли в России мягкая сила и какова роль ответственной журналистики?» — спросила Волынкина.

«Вы знаете, правда не в силе, или как там... сила в правде, — замешкался Путин, но вспомнил цитату благодаря подсказке из зала. — В этой формуле заложено призвание средств массовой информации. Сила в правде. И только так СМИ могут завоевать доверие миллионов людей».

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По словам Путина, если раньше журналистика была политизирована, то в настоящее время коммерциализирована, «поэтому доверие к СМИ подорвано».

Фразу «сила в правде» произносил главный герой «Брата-2» Данила Багров. Полная цитата звучит так: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее».

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