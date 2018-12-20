Х5 Retail Group отправила топ-менеджеров в розницу

В X5 Retail Group вновь стартовал проект «Х5-ница», в рамках которого менеджеры центральных офисов компании плечом к плечу с сотрудниками магазинов работают в предновогодний сезон. Проект реализуется шестой год подряд в период самых высоких продаж (с середины ноября и до конца года — прим. «Ленты.ру») и, как следствие, самой высокой нагрузки на магазины торговых сетей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в торговой сети.

Как отметили в Х5, проект не только позволяет успешно пройти пики предновогоднего трафика, но и дает возможность менеджерам увидеть, как работают магазины, а также испытать на себе основные функции сотрудников розницы. Работа в магазинах в частности помогает офисным работникам понять, насколько их идеи эффективны в реализации. Таким образом, «Х5-ница» позволяет отладить бизнес-процессы и понять, что офис и розница — одна команда.

В «Х5-нице» регулярно принимает участие и руководство компании. Главный исполнительный директор компании X5 Retail Group Игорь Шехтерман участвует в этом проекте уже четвертый год подряд. В этот раз, например, Игорь Шехтерман в одной из «Пятерочек» на юго-западе Москвы расставлял на полках свежие продукты, помогал посетителям в выборе товара и перебирал мандарины — традиционный атрибут новогоднего стола.

«В этом году на «Х5-ницу» записалось рекордное количество сотрудников — около семи тысяч. И уже четыре с половиной тысячи из них помогли нашим коллегам в магазинах. Это не только сотрудники Х5, но и наши партнеры», — отмечает Шехтерман. По его словам, участие офисных сотрудников в проекте дает им возможность понять, как устроены бизнес-процессы в магазине и, учитывая это, улучшить свою работу в офисе. «Все проекты, все, что мы делаем на уровне корпоративного центра и наших офисов, является результатом работы в магазинах», — подчеркивает Игорь Шехтерман.

«В «Х5-нице» принимают участие все офисные сотрудники. Неважно, какую должность они занимают в компании. Все выходят в магазин и переходят в подчинение директоров магазинов. Они проводят соответствующий инструктаж и расставляют нас по рабочим местам, то есть мы в данном случае становимся подчиненными, рядовыми сотрудниками», — рассказал еще один участник «X5-ницы» — генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

Такой подход компании позволяет офисным сотрудникам на практике увидеть все операционные процессы магазина. Этот опыт работы помогает получить новые идеи для наиболее эффективного решения бизнес-задач и, в конечном счете, приносит пользу и самим покупателям.



