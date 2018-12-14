X5 Retail Group расширилась до 14 тысяч магазинов

Х5 Retail Group открыла 14-тысячный магазин. Им стал гипермаркет «Карусель» в Обнинске, передает корреспондент «Ленты.ру» с места событий. Магазин полностью соответствует новой концепции, которую торговая сеть представила в этом году. Сегодня в обновленном формате работает уже 16 гипермаркетов.

«В рамках новой концепции мы пересмотрели стратегию работы с ассортиментом и ценообразованием, кардинально изменили фирменный стиль и концепцию внутреннего оформления гипермаркетов», — говорит генеральный директор торговой сети «Карусель» Максим Гацуц. «Большое внимание было уделено организации торгового пространства. Подробная система навигации по отделам и удобная выкладка товаров предоставляют возможность совершать запланированные покупки без лишних затрат по времени», — отмечает он.

Торговая площадь новой «Карусели» превышает 4 тысячи квадратных метров. Ассортимент насчитывает 23 тысячи наименований товаров. В гипермаркете представлен широкий ассортимент блюд кулинарии, горячего хлеба и продукции под собственными торговыми марками. «На полках специальными стопперами выделены выгодные ценовые предложения, а также актуальные новинки рынка, фермерские и локальные продукты, товары для здорового питания и многое другое. Особое внимание уделено локальным производителям, доля которых в ассортименте торговой сети "Карусель" постоянно увеличивается. Отдельно выделен прилавок с фермерскими продуктами», — рассказал Гацуц.

В открытии первого в Калужской области гипермаркета «Карусель» приняли участие представители власти, которые подчеркнули важность развития ритейла в регионе. «Областное правительство всегда поддерживает подобные начинания», — заявил на церемонии открытия министр конкурентной политики и тарифов Калужской области Николай Владимиров. «Гипермаркет — это вершина городского ритейла. Это и удовлетворенность горожан, и налоги в казну области», — подчеркнул чиновник.

Для удобства посетителей в гипермаркете установлены 22 кассы, 4 из которых позволяют самостоятельно рассчитаться за покупки. Благодаря открытию нового магазина в области было создано более 160 новых рабочих мест.