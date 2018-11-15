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Объявили победителей конкурса «Гарантия качества — 2018»

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8 ноября в Совете Федерации состоялось награждение победителей международного конкурса «Гарантия качества-2018». В этом году золотые медали получили 146 участников, 57 — удостоились серебряных наград, а 80 — были вручена дипломы качества. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса.

Одним из лидеров по числу наград «Гарантии качества — 2018» стала торговая сеть «Пятерочка». Ретейлер получил сразу четыре золотых медали: марка Fish House за консервы из тунца в собственном соку, крабовые палочки «Снежный краб» и два вида печенья «Шарлиз»: со вкусом апельсина и со вкусом клубники. Также собственные торговые марки «Пятерочки» наградили семью серебряными медалями за пастилу с разными вкусами под брендом «Шарлиз» (с кусочками мармелада, ассорти, клюква, банан и пастилу с ванильно-сливочным ароматом), нектар вишневый Global Village и шпроты в масле под брнедом Fish House. Кроме того, дипломы качества получили традиционный квас «Русский», пастила со вкусом крем-брюле «Шарлиз» и красная фасоль Global Village.

Помимо собственных торговых марок «Пятерочки» жюри конкурса отметило золотыми медалями мясную продукцию мясоперерабатывающих заводов из Курганской, Курской, Московской и Омской областей. Победителей определяли по итогам дегустации, которая проводилась профессиональными экспертами. Также специалисты оценивали маркировку образцов продукции участников.

Всего в оргкомитет конкурса «Гарантия качества-2018» подали заявки 89 предприятий пищевой отрасли из 40 регионов России и Казахстана – были представлены 384 образца пищевой продукции в 17 номинациях. Все продукты прошли оценку качества ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами, а также профессиональными дегустаторами.

Конкурс «Гарантия качества» проводится Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. Как отмечают организаторы, конкурс проводится с целью показа широкой общественности достижений в области производства пищевых продуктов, выявления лучших производителей и лучших образцов пищевой продукции. Основными задачами является объективная оценка качества и безопасности пищевых продуктов, проведение мониторинга товаропроизводителей, осуществляющих производство и поставку пищевой продукции, а также содействие улучшению ее качества и повышению культуры потребления. Подобные мероприятия помогают в расширении связей и обмене информацией, повышении квалификации экспертов пищевой продукции.

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» входит в состав компании X5 Retail Group — ведущей российской продуктовой розничной компании. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Экспресс-Ритейл». На 30 сентября 2018 года под управлением Компании находились 13 тысяч 685 магазинов, а также 40 распределительных центров на территории РФ.

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