«Картонная» Бузова засветилась в протестных акциях

В Санкт-Петербурге полиция дважды выявила нарушения при проведении протестных акций активистов «Нового двуличия» с картонной фигурой телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сказано в Telegram-канале «Ольга Бузотерова». Информацию также подтвердило агентство «Росбалт».

Один из активистов, Дмитрий Николаев, устроил одиночный пикет рядом со Смольным собором. К картонному изображению Бузовой он прикрепил фотографии бывшего губернатора Георгия Полтавченко и врио города Александра Беглова. Протестующий был задержан и доставлен в отделение полиции. Позднее его отпустили, а изображение певицы оставили в участке как «картонную фигуру с информационным содержанием».

За день до акции Николаева участники «Нового двуличия» пронесли картонную фигуру Бузовой в майке с надписью «За Явлинского» на «Русский марш». Правоохранительные органы не стали задерживать активистов, однако потребовали убрать агитацию с изображения и вывернуть майку наизнанку.

Картонные фигуры Бузовой появились в сети супермаркетов «Пятерочка» в качестве рекламы. В связи с массовыми кражами изображений представители компании официально разрешили с 1 ноября забирать «картонную» Бузову.

2 ноября телеведущая раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову». По ее словам, она хотела напомнить, что мужчина должен добиваться женщин, а не наоборот. В финальной серии героиня остановила свой выбор на бизнесмене-сыроваре Денисе Лебедеве, однако позднее выяснилось, что он обманывал девушку, после чего пара распалась.

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