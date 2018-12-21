Умер режиссер «Спокойной ночи, малыши!»

В Москве умер режиссер, драматург, актер Дмитрий Калинин. Об этом сообщает ТАСС.

Калинин был одним из режиссеров передачи «Спокойной ночи, малыши!», а также основателем и художественным руководителем «Нового Арт Театра». Он скончался 20 декабря на 54-м году жизни. В последние месяцы он тяжело болел. Прощание с ним состоится 24 декабря.

В 1994 году Дмитрий Калинин открыл детскую театральную студию «Я сам Артист», а в 1999 году — одноименный театр, который позднее стал называться «Новый Арт Театр». Режиссер работал над серией детских программ «Спокойной ночи, малыши!». Под его руководством также вышли передачи «Свисток» и «Детский час».

3 ноября скончался народный артист России, актер и главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров. Он болел сахарным диабетом и за несколько дней до смерти впал в кому.