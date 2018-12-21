Опубликовано видео с брошенным на гору мусора пациентом российской больницы

Telegram / MDK

В Telegram-канале MDK опубликован ролик, на котором мужчина с поврежденной головой лежит в пустой комнате на полу на разодранном матрасе. Видео снято в палате больницы города Усть-Катав Челябинской области, а попавший в кадр мужчина — пациент, которому только что сделали трепанацию черепа.

Главврач медсанчасти в Усть-Катаве Александр Мингалев заявил «Говорит Москва», что палату в такой плачевный вид привел сам больной.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



