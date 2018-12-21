«Панель» оказалась самой популярной в Москве

В 2018 году квартиры в панельных домах с кухнями площадью от восьми до десяти квадратных метров пользовались наибольшим спросом на московском рынке жилья. Об этом свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на вторичном рынке с такими объектами было заключено порядка 32 процентов сделок. Второе место в структуре продаж заняли также квартиры в «панели» с кухнями меньшего размера. «Продажи в данной категории квартир увеличились в период кризиса в связи с меньшей стоимостью при равном количестве комнат», — поясняют риелторы. При этом с мая 2018-го наблюдалось увеличение продаж в более дорогом сегменте — в монолитных и монолитно-кирпичных домах, указывают они.

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«С весны 2018-го на вторичном рынке Москвы отмечался рост цены предложения и вымывание с рынка наиболее ликвидных вариантов. С мая 2018 года рынок недвижимость фактически стал "рынком продавца", так как предложение сокращалось, а активность покупателей росла», — говорится в предоставленных материалах.

Наибольшее влияние на рынок «вторички» оказало снижение ипотечных ставок, полагают эксперты. По их подсчетам, в 2018-м количество ипотечных сделок на вторичном рынке выросло на 25 процентов по сравнению с показателем за прошлый год.

Ранее в декабре аналитики агентства «ИНКОМ» заявили, что уходящий 2018 год стал поворотным на вторичном рынке жилья Москвы: впервые с 2014-го в городе зафиксирован рост стоимости предложения неновых квадратных метров. По подсчетам экспертов, с начала года московская «вторичка» в среднем подорожала на 11 процентов. Спрос на нее увеличился на 15 процентов.

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