Российский полицейский скормил телефон задержанному и попал на видео

Следователи направили в суд уголовное дело бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Барнаула, который мучил задержанного и пытался скормить ему телефон. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Одним из доказательств его причастности к преступлению стала запись с камеры видеонаблюдения, оказавшаяся в распоряжении «Ленты.ру». На ролике видно, как мужчина лежит на полу со скованными руками. Полицейский в обмундировании давит ему на горло ногой, потом садится сверху и начинает засовывать потерпевшему телефон в рот. Затем сотрудник ППС обматывает голову задержанного курткой. За происходящим наблюдают несколько мужчин крепкого телосложения.

По данным следствия, в сентябре 2018 года в один из магазинов Барнаула был вызван наряд полиции в связи с сообщением о краже вещей. Прибывшие на место правоохранители надели на подозреваемого наручники, а когда тот стал высказывать претензии по поводу его задержания, полицейский применил к нему физическую силу.

Впоследствии сотрудник ППС был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!