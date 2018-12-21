Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям

Житель Белоярского района (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) похитил новогодние подарки, чтобы отдать их детям. Об этом в пятницу, 21 декабря «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился работник одной из энергетических компаний, ставший свидетелем того, как неизвестный унес презенты для сотрудников фирмы.

Вскоре полицейским удалось установить личность вора. Им оказался 37-летний житель Белоярского района, ранее судимый за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, мужчина увидел, как у подъезда дома, где живут его приятели, выгружают новогодние подарки. Он дождался ухода курьера и украл две коробки. Похищенное мужчина отдал детям своей знакомой. Отмечается, что на момент совершения преступления обвиняемый был нетрезв.

О своем преступлении мужчина рассказал на видео, которое предоставило МВД.

Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Похищенные подарки возвращены владельцу.

В октябре сообщалось, что у посетителя московского кафе украли чемодан, полный «Доширака» и «Роллтона». Мужчина написал заявление в полицию и оценил стоимость ущерба в 11 тысяч рублей.

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