Российские воры украли забор у могильника с сибирской язвой

Неизвестные в Нижегородской области украли часть забора, ограждающего скотомогильник с сибирской язвой. Об этом в пресс-службе регионального управления МВД сообщили РИА Новости.

Сообщение о краже 41 секции забора стоимостью 560 рублей каждая полицейские получили 19 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Материалы по теме Залихорадило Почему территорию Казахстана вновь пронизали споры сибирской язвы

По мнению заместителя главного госветинспектора Нижегородской области Михаила Курюмова, угроза распространения опасной болезни через украденные части забора гипотетическая. Курюмов отметил, что забор мог бы стать переносчиком бацилл сибирской язвы лишь в том случае, если воры при краже использовали бы тяжелую технику и повредили грунт.

2 августа 2016 года сообщалось, что Минобороны России наращивает группировку для ликвидации очага вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется высоким уровнем летальности при отсутствии лечения (до 90 процентов) и может привести к смертельному исходу даже в случае, если лечение проводилось. Источниками заражения обычно служат домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды, а также кровососущие насекомые.

*** Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!