Гибель россиянина в украинской тюрьме посчитали убийством

У погибшего в украинской тюрьме россиянина Валерия Иванова обнаружены серьезные травмы, которые дают основания говорить об умышленном убийстве. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщается на сайте МИД России.

Как пояснили в ведомстве, российские дипломаты посетили Дрогобычскую исправительную колонию №40 во Львовской области, где содержался Иванов, и пообщались с начальником учреждения. Он заявил, что россиянин якобы скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

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«Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений», — подчеркнули в МИД. В частности, уточнили там, у мужчины была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом четырех ребер.

В настоящее время по данному факту проводится досудебная проверка, представители российского генконсульства во Львове находятся в контакте с Национальной полицией Украины.

О смерти Иванова, который принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), стало известно 19 декабря. Сообщалось, что за несколько дней до гибели его избили охранники колонии. В 2017 году россиянина планировали обменять на украинских военнослужащих в рамках минских соглашений, однако в последний момент его фамилию вычеркнули из списка.

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