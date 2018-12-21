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Назван худший фильм года

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Кинокритики журнала The Hollywood Reporter выбрали десять худших фильмов 2018 года.

На первом месте оказалась криминальная драма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннолли, в которой Джон Траволта играет американского мафиози. На сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии, картина получила рейтинг 0 процентов.

Второе место в списке самых неудачных фильмов занял боевик «Робин Гуд: Начало», снятый Отто Батхерстом. Режиссер известен по сериалам «Черное зеркало» и «Острые Козырьки». Тэрон Эджертон исполняет в фильме роль ветерана Крестовых походов, который присоединяется к группе разбойников и становится Робином Гудом. Картина получила плохие отзывы, а главный кинокритик The Hollywood Reporter Тодд МакКарти отметил, что каждый, кто был вовлечен в работу над ней, должен совершить публичное покаяние.

Тройку замкнула завершающая часть трилогии про Анастейшу Стил и Кристиана Грея — картина «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули. Отмечается, что драма оказалась провальной, несмотря на то что режиссер постарался дать зрителям все, что они ожидали увидеть, — от дорогих автомобилей и частных самолетов до эротических сцен в БДСМ-комнате главного героя.

На четвертом месте оказался фильм о молодой паре «Сама жизнь» Дэна Фогельмана. На пятом — супергеройский боевик Рубена Флейшера «Веном» с Томом Харди в главной роли.

В список также вошли такие фильмы, как «Щелкунчик и четыре королевства», «Лос-Анджелес в огне», «Операция "Шаровая молния"», «Излом времени» и «Суспирия».

В 2017 году журнал Rolling Stone назвал фантастический блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь» режиссера Майкла Бэя худшей кинолентой года.

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