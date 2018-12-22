Украинцев решили научить украинскому

На Украине планируют открыть бесплатные курсы изучения государственного языка. Об этом заявил вице-премьер-министр страны по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в интервью «Обозревателю».

По его словам, открытие подобных курсов предусматривается новым законом о государственном языке. «В первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в октябре... в конце января и в первой половине февраля я рассчитываю, что парламент будет рассматривать во втором чтении этот закон», — уточнил Кириленко.

Материалы по теме Язык из Киева уберем Как на Украине искореняют русскоязычность с младых ногтей

Кроме того, согласно законопроекту, в стране должна быть создана комиссия по вопросам языка и соответствующая должность омбудсмена.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский язык является залогом силы и успеха народа.

По действующему украинскому законодательству, доля программ на украинском языке в эфире телеканалов должна составлять не менее 55 процентов. При этом лишь 40 процентов украинцев хотели бы смотреть телевизор на украинском языке. Остальные 60 процентов предпочли бы смотреть телевизор на русском и других языках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!