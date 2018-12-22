Пенсионерка с тяпкой защитила мужа от хулиганов и стала фигуранткой дела

В Саратове 64-летняя пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела после того, как защитила мужа от пьяных хулиганов. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в августе. Трое мужчин в возрасте от 23 до 29 лет ночью распивали спиртные напитки рядом с домом пенсионерки. Когда женщина вышла из дома и сделала им замечание, они начали ее оскорблять. Супруг пенсионерки за нее заступился. В результате хулиганы повалили его на землю и начали избивать. Женщина, стремясь защитить мужа, схватила садовую тяпку и разогнала нападавших.

Как рассказала пенсионерка «КП-Саратов», они решили не писать заявление в полицию, так как одним из нападавших был их сосед, которого они знали с детства. Однако спустя некоторое время женщине сообщили, что трое молодых людей написали заявление на нее. Она обвиняется в причинении легкого вреда здоровью.

По данным издания, пока дело пенсионерки в суд не передавали, так как им заинтересовалась областная прокуратура. Как пояснили газете в надзорном ведомстве, в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлено, было ли правомочным утверждение обвинительного заключения со стороны зампрокурора района.

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