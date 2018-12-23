Создательница «Зеленого слоника» попала в аварию во время панической атаки

Режиссер Светлана Баскова, известная по трэш-фильму «Зеленый слоник», попала в аварию в Москве во время приступа панической атаки. Постановщицу увезли в больницу, сообщает в воскресенье, 23 декабря, «Московский комсомолец».

ДТП произошло вечером в субботу, когда Баскова возвращалась по Третьему транспортному кольцу домой от больной матери. За рулем ей стало плохо: закружилась голова, появилось ощущение слабости и тошноты. Режиссер остановилась на «островке безопасности» и вызвала скорую. Врачи перенесли ее к себе и начали оказывать помощь.

В это время в заднюю часть скорой влетел грузовик — фура заскользила по трассе, когда ее подрезал таксист.

Ранения получили как медики, так и Баскова. У нее и обоих фельдшеров сломаны ребра, водитель ударился о лобовое стекло. Спасателям пришлось распилить салон, чтобы вызволить пострадавших. Всех госпитализировали.

Светлана Баскова прославилась после выхода в 1999 году «Зеленого слоника», которого критики назвали «самым грязным фильмом тысячелетия». Картина наполнена сценами насилия, в том числе сексуального, и нецензурной лексикой. Со временем она стала культовой. Постановщица также сняла ленты «Пять бутылок водки», «Голова» и «За Маркса...».

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