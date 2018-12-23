Кадыров рассказал о своих музыкальных способностях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заметил, что умеет хорошо петь и еще в детстве любил этим заниматься. Об этом он заявил в программе «Важная персона» на телеканале «Москва 24» (с 9:14).

«Я очень хорошо пою, правда, с рэпом у меня не получается. Но люблю петь с детства, даже помню, как "Три танкиста" и "В лесу родилась елочка" пел. Так что пою я очень хорошо», — поделился он.

Кадыров добавил, что всегда слушал чеченские национальные илли (героико-эпические песни) и до сих пор знает их наизусть.

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22 декабря Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности. Глава Чечни добавил, что не претендует на руководящую должность в стране. По его словам, он «не такого уровня человек», чтобы возглавить какое-либо федеральное министерство.

В октябре 2017 года пользователи сети создали и разместили в сети ролик, в котором Кадыров «исполняет» чеченский блюз. Видео было сделано из нарезок выступлений чеченского лидера: он «спел» под бодрый аккомпанемент музыкальных инструментов.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На прямых выборах в 2016 году он набрал более 97,5 процента голосов.

