Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

По словам собеседника агентства, один из двигателей авиалайнера отключился на высоте около трех тысяч метров. В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В воздушной гавани для пассажиров подготовили резервное судно.

Как подчеркнули в авиакомпании, экипаж регулярно отрабатывает подобные ситуации в ходе обучения, поэтому безопасности пассажиров ничто не угрожало. Кроме того, оснащенные двумя двигателями самолеты могут продолжать полет и в случае отказа одного из них, добавили в S7.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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