Британия приготовилась к атакам «Аль-Каиды»

На фоне ослабления позиций «Исламского государства» в Сирии британская разведка зарегистрировала усиление активности «Аль-Каиды» (террористические группировки, обе запрещены в России), сообщает The Times со ссылкой на министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

По его словам, «Аль-Каида» возродилась, внутри нее прошла реорганизация. Это беспокоит политиков и не дает им «спать по ночам». Уоллес отметил, что боевики освоили новые технологии, поэтому британские власти опасаются атак на пассажирские авиалайнеры при помощи небольших бомб и начиненных взрывчаткой дронов, эскизы которых были найдены спецслужбами.

«Они разрабатывают все больше планов относительно Европы, они освоили новые методики и снова стремятся атаковать самолеты», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в связи с усилением группировки МВД и Минтранс Британии создали исследовательскую программу по защите самолетов от подрыва. На это правительство выделило 25 миллионов фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, о котором стало известно из его Twitter, создаст безопасную зону боевикам для осуществления атак.

20 декабря в небе над лондонским аэропортом Гатвик были замечены два дрона, из-за чего полеты приостановили более чем на сутки. Версия о причастности к этому террористов не подтвердилась.

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