В Германии срочно усилили охрану аэропортов из-за подозрительных людей

Полиция Германии значительно усилила меры безопасности в аэропорту Штутгарта. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, передает Reuters.

По его информации, о возможной угрозе были предупреждены и другие воздушные гавани. В то же время представитель отказался подтверждать или опровергать данные СМИ о подозрительных лицах на территории аэропорта.

Ранее представитель федеральной полиции Штутгарта Роман Штромайер заявил DPA, что были установлены попытки наблюдения за аэропортом Штутгарта, однако полный анализ сведений еще не завершен, передает ТАСС.

Информацию о неких людях, следивших за аэропортом, распространила газета-таблоид Bild. По ее информации, у органов безопасности есть доказательства попыток шпионажа со стороны неизвестных. Их якобы заметили, анализируя видео с камер наблюдения. В итоге установлено, что несколько человек «систематически следили» за зданиями и прилегающими территориями, а также вели себя «заговорщически».

По данным DPA, один из замеченных на видео проходил в списке исламистов, представляющих потенциальную опасность.

За обеспечение безопасности на вокзалах и в аэропортах в Германии несет ответственность федеральная полиция.

Ранее 20 декабря сообщалось, что лондонский международный аэропорт Гатвик временно закрывался из-за двух неопознанных беспилотников, появившихся ночью над аэродромом.

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