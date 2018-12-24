Иностранцы вывели из России рекордную сумму

За 2018 год иностранные инвесторы вывели из российских фондов один миллиард долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Bank of America Merrill Lynch.

Это максимальный показатель с 2013 года, когда фонды потеряли 3,1 миллиарда долларов. За последние три недели отток средств составил 330 миллионов долларов.

В январе российские фонды вложили более 0,5 миллиарда долларов. Весной — вывели 700 миллионов долларов. Осенью начался очередной отток средств, который продолжается до сих пор.

Исход иностранцев объясняется сложным геополитическим фоном, введением санкций и угрозой новых, а также падением цен на нефть.

Несмотря на это, фондовые индикаторы российского рынка акций оказались в числе лучших. Так, индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, вырос более чем на 11 процентов, а долларовый индекс РТС опустился на 7 процентов.

Для сравнения, фондовые индексы развивающихся стран снизились за это время на 10-28 процентов, европейских — на 16-20 процентов, а американский опустились в пределах 8 процентов.

Устойчивость российских акций объясняют высоким спросом со стороны внутренних инвесторов. По оценке Investfunds, за 11 месяцев 2018 года в ПИФы акций и смешанных инвестиций удалось привлечь почти 30 миллиардов рублей, что стало рекордным объемом. По данным аналитического агентства Frank RG, объем вложений граждан в акции достиг 560 миллиардов рублей.

Ранее Высшая школа экономики подсчитала, что прямые инвестиции иностранцев в российскую экономику упали в третьем квартале 2018 года на шесть миллиардов долларов.

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