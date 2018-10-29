Американцы вернули инвестиции в Россию

Инвесторы вложили в российские фонды за минувшую неделю 65 миллионов долларов. Это рекордная сумма за последние два месяца, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch.

Это почти в пять раз выше, чем удалось привлечь ориентированным на Россию фондам неделей ранее (около 14 миллионов долларов). Отмечается, что спрос на российские активы достаточно высок со стороны американских инвесторов, которые, по словам участников рынка, показали большую заинтересованность, чем их европейские коллеги.

Притоку инвестиций способствовали достаточно высокие цены на нефть (выше 70 долларов за баррель) и снижение негативного информационного шума, связанного с Россией, считают эксперты.

Отмечается и общий интерес к активам развивающихся стран. Так, фонды, инвестирующие в Китай, за неделю привлекли 3,1 миллиарда долларов, а бразильские фонды — 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, CalPERS) является обладателем потенциально токсичных российских бумаг (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на 1,1 миллиарда долларов. Помимо этого фонда в акции российских компаний, попавших под действие санкций, вложились пенсионные фонды California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System).

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