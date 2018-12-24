Турция рассказала о сотрудничестве с США и Россией

Турция продолжит сотрудничество с Россией в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Reuters.

В то же время Ибрагим Калын объявил, что связи Анкары и США не ограничатся военной сферой. Он рассказал, что американские военные прибудут в Турцию для консультаций с представителями турецкого министерства обороны. Кроме того, представитель президента отметил, что страна ни на шаг не отступит от борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Калын также сообщил, что вероятное приобретение Анкарой американских зенитных ракетных комплексов Patriot не повлияет на закупку российских ЗРК С-400.

21 декабря сообщалось, что Анкара не предлагала Вашингтону изучить С-400. Информация была опровергнута после того, как стало известно, что Турция якобы предлагала американским специалистам изучить С-400 после их получения от Москвы. 19 декабря Reuters передавало, что Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.

22 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. До этого Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что Турция отложит запланированную военную операцию против террористов на северо-востоке Сирии. По его словам, операция начнется «в ближайшие месяцы», а не в ближайшие дни. Такое решение принято после телефонного разговора с президентом США.

На прошлой неделе США объявили о выводе своих военных из Сирии. Сообщалось, что вывод войск займет от 60 до 100 дней.

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