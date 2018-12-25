Объяснено загадочное исчезновение крупнейшей цивилизации древности

Ученые Оксфордского университета выяснили, что причиной падения Аккадского государства, существовавшего четыре тысячи лет назад, является масштабная засуха в регионе. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав химический состав сталагмита в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Аккад существовал в XXIV-XXII веках до нашей эры в Месопотамии, на территории современного Ирака. Это государство являлось одним из крупнейших того времени, однако в конце 23-го века до нашей эры оно пришло в упадок.

Климатологи изучили сталагмит и выявили две особенности: 4510-4260 лет назад имел место рост соотношения магний/кальций, замедление роста сталагмита и увеличение содержания стабильных изотопов кислорода-18. Рост количества последних указывает на долгий засушливый период, а присутствие большого числа атомов магния — на высокое содержание пыли в воздухе.

По мнению ученых, наступление засухи было внезапным, что вынудило людей покинуть поселения на севере Месопотамии и переселиться в более благоприятные регионы. Неблагоприятный климат установился на несколько столетий.

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