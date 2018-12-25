Компания «Россети» наладила обратную связь с потребителями

Компания «Россети» запустила в работу портал «Светлая страна», на котором 40 миллионов россиян из 65 регионов, смогут в режиме онлайн пожаловаться на перебои в энергоснабжении, сообщить региональным компаниям о случаях скачков или низкого напряжения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Потребители смогут в режиме реального времени сообщить обо всех технологических нарушениях и дефектах оборудования в сетях распределительных компаний группы «Россети».

В компании уверены, что портал позволит оперативнее локализовывать и устранять перебои в электроснабжении, что особенно актуально с учетом ежегодного роста числа погодных аномалий. По мере развития портала «Светлая страна» его функционал и перечень проблем, с которыми можно будет обратиться к энергетикам, расширится. В дальнейшем «Россети» планируют интегрировать «Светлую страну» с ресурсом Портал-ТП.рф, на котором потребители оставляют заявки на присоединение к электросетям в электронном виде.

Все вопросы, связанные непосредственно с восстановлением электроснабжения, решаются на портале максимально быстро. Все остальные вопросы — в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. «Новая философия взаимоотношений с потребителями компании "Россети" предусматривает не только проведение технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, но и организацию комфортной обратной связи с использованием самых современных каналов и методик клиентского сервиса», — прокомментировала новость заместитель генерального директора компании Ольга Сергеева.