Депутаты передумали повышать зарплату мэру Екатеринбурга на 1,4 миллиона в год

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли бюджет города, а также большинством голосов отменили свое решение о повышении зарплат мэру Александру Высокинскому и сотрудников гордумы, городской и районных администраций. Вместо этого их оклады будут проиндексированы на четыре процента, пишет Znak.com.

Расходы на содержание Высокинского в следующем году составят не 5,4 миллиона рублей, а четыре миллиона. Всего же благодаря решению будет сэкономлено более 300 миллионов рублей, которые пойдут на ремонт и строительство школ в Екатеринбурге.

Депутат Александр Колесников, голосовавший против отмены, пожаловался, что зарплаты повышают всем бюджетникам, кроме чиновников, и это провоцирует нехватку кадров. «У нас люди уходят в бизнес, в область, зарплаты не повышались с 2011 года. Кто у нас работать-то будет? Зайдите в главархитектуру и комитет по жилищной политике, там все вымерло, нет никого. Им постоянно говорят про коррупцию, про тюрьму, бумажку в руки взять нельзя, как работать в таком нервном напряжении?» — возмутился он.

Инициатором отмены повышения зарплат в два и более раз был руководитель генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который возмутился наглостью депутатов. Согласно изначальным планам парламентариев, Высокинский должен был получить почти трехкратную прибавку к зарплате, а чиновников на выборных должностях хотели поощрять ежемесячно в размере 25 окладов.

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