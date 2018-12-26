Названы самые нелепые поисковые запросы россиян в 2018 году

«Яндекс» опубликовал подборку самых смешных поисковых запросов, которые россияне задавали в 2018 году.

Пользователи часто интересовались совместной жизнью котов и людей. Так, люди хотели узнать, «как правильно вести инстаграм кота», «зачем человеку кот» и как вернуть себе его расположение.

Также россияне искали информацию о футболистах. Они спрашивали, кто такой «Зинаид Зидан», «сколько голов у Федора Смолова» и где взять обои с ногой Акинфеева.

Помимо этого жители страны искали способы повысить личную эффективность. Их интересовали «фильмы мотивирующие на уборку» и «кому молиться чтобы все успеть».

Некоторые хотели понять толкование снов и спрашивали, «к чему снится доктор наук» и «к чему снится едят пельмени без тебя». Также пользователи интересовались гаданиями и эзотерикой. В топ забавных запросов попали «заговор на рассорку друзей 3х мужиков», «что означает половой член на кофейной гуще» и «почему мои проклятия не действует».

«Яндекс» добавил возможность погадать на запросах пользователей. Компания напомнила, что собирает обезличенные данные и не нарушает анонимность авторов запросов.

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